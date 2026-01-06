În cadrul unei conferințe de presă, edilul a declarat că “nu au existat controale de siguranță din 2019” și că administrația locală „regretă profund această situație” și își “asumă responsabilitatea”.

„Ne pare nespus de rău. Nu aveam niciun indiciu că verificările nu fuseseră efectuate. Regretăm acest lucru – le datorăm asta familiilor și ne vom asuma responsabilitatea”, a declarat primarul localității Crans-Montana, Nicolas Feraud.

Feraud a explicat că panourile fonoabsorbante din spuma folosită la izolare erau considerate conforme la momentul instalării și a precizat că echipa însărcinată cu verificările de siguranță în regiune este formată din doar cinci persoane care supraveghează peste 10.000 de clădiri, inclusiv restaurante și hoteluri.

Consiliul local a inițiat o anchetă internă și un audit complet al tuturor spațiilor de divertisment din zonă, pentru a preveni incidente similare. “Va fi responsabilitatea judecătorilor să stabilească cine este vinovat”, a spus primarul.

Procurorii din cantonul Valais au anunțat că focul a fost provocat, cel mai probabil, de lumânări artificiale care au aprins tavanul din subsolul clubului. Toate tipurile de lumânări artificiale au fost între timp interzise în spațiile publice închise.

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva administratorilor barului, acuzați de omor prin imprudență, vătămare corporală din culpă și distrugere din neglijență.