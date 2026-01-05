Anunțul lansat de Raed Arafat

Potrivit declarațiilor făcute luni, în cadrul unei conferințe de presă, în județul Alba sunt înregistrate în prezent circa 10.000 de persoane nealimentate cu energie electrică, în timp ce în județul Hunedoara aproximativ 5.000 de locuitori se confruntă cu aceeași problemă. Arafat a subliniat că, deși impactul fenomenelor meteo a fost semnificativ, autoritățile au reușit să mențină situația sub control, fără a fi raportate cazuri critice.

„Nu am avut evenimente majore sau situații cu risc extrem, însă anumite județe au fost afectate mai serios, în special în ceea ce privește furnizarea energiei electrice și, punctual, a apei potabile”, a explicat șeful DSU.

Acesta a precizat că, la un moment dat, numărul total al consumatorilor fără curent a depășit 90.000 la nivel național, însă intervențiile rapide au dus la reducerea semnificativă a acestei cifre. În Alba, de exemplu, de la peste 43.000 de utilizatori afectați inițial, numărul a scăzut treptat până la nivelul actual.

Pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale, autoritățile au mobilizat generatoare de mare capacitate, atât din partea operatorilor de electricitate, cât și din rezervele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, inclusiv din județele învecinate. Acestea au fost folosite temporar în mai multe localități, până la remedierea defecțiunilor apărute în rețeaua electrică, în special în zonele montane și împădurite, unde intervențiile sunt mai dificile.

În prezent, în județul Alba acționează 39 de echipe specializate pentru repararea liniilor de electricitate, iar în Hunedoara sunt mobilizate peste 30 de echipe. „Sperăm ca în cel mai scurt timp să restabilim alimentarea cu energie și să nu mai fie necesară utilizarea generatoarelor. Din păcate, nu toate zonele au putut fi conectate la acestea din motive tehnice, motiv pentru care prioritizăm remedierea defecțiunilor”, a mai precizat Raed Arafat.

Pe lângă problemele legate de electricitate, județul Alba s-a confruntat temporar și cu întreruperi în furnizarea apei potabile, afectând peste 8.000 de persoane. Situația a fost însă rezolvată integral, fie prin reluarea alimentării cu energie, fie prin folosirea generatoarelor, astfel că, la acest moment, niciun consumator nu mai este privat de accesul la apă.

Autoritățile continuă monitorizarea situației și intervin în regim de urgență în toate zonele unde persistă problemele cauzate de vremea severă.