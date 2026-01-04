Într-un interviu pentru Realitatea Plus, acesta vorbește despre o discrepanță majoră între mesajele oficiale și realitatea din teren, arătând că valul de taxe, biruri și creșteri din ultimele luni nu a dus la rezultate concrete, ci la închiderea de firme, restaurante și magazine.

În opinia sa, românii sunt chemați din nou să „strângă cureaua”, însă fără reguli clare, fără control real asupra cheltuirii banilor și fără un plan coerent care să arate ce se finanțează și ce nu, ceea ce transformă întregul demers într-o „mare păcăleală” pentru populație.

„Știți că nu este adevărat, pentru că prin legea bugetului pe care vor să o facă vor să ne scadă cotele defalcate din TVA și impozit, prin acest artificiu, vor să ne ia banii care vor fi plătiți în plus de români la impozite și taxe locale.

Nu asta ar fi problema dacă s-ar lua niște bani pentru o cauză nobilă sau pentru a redresa România dintr-o situație dificilă, pentru că cu toții știm că atunci când este nevoie românul totdeauna a fost pe principiul „Dau un leu pentru Ateneu” și totdeauna românul a pus umărul. Numai că de această dată, eu cred că este o mare prosteală și o mare păcăleală ce se întâmplă cu poporul român, și vă spun foarte clar de ce și vă argumentez.

Cum a justificat Bolojan măsura creșterii taxelor și impozitelor locale. Declarații recente cu privire la împovărarea românilor

Vedem că în ultimele 6 luni au început să fie introduse tot felul de biruri, tot felul de taxe în plus sau de creșteri. Aceste creșteri și aceste biruri s-a demonstrat că nu au dus nicăieri. Eu vă fac o paralelă, orașul în care eu trăiesc, aici de când au început să intre aceste măsuri de austeritate s-au închis foarte multe firme, restaurante, magazine. Multe firme și-au încetat activitatea.

Întrebarea care se pune este: Care este avantajul acestor biruri? Ca să închidă tot ce este autonom, tot ce este local, sau este un alt interes? Pentru că s-a demonstrat că aceste biruri puse în plus nu aduc niciun avantaj. Și acum vă dau iar un exemplu: Au venit și au crescut diferite taxe și impozite, au spus că vor face reduceri la bugetele locale. Auzim de 6 luni de zile că primăriile cheltuie foarte mulți bani și că nu fac performanță. Nu este adevărat, este cu totul o minciună. Pentru că ei, chiar dacă au venit cu aceste biruri pe oameni, noi primarii am rămas în continuare să facem ce dorim cu banii.

Nu este o interdicție care să ne spună „vă dublăm impozitele și nu mai aveți voie să faceți asta și asta”. România dacă dorea ssa se redreseze, dacă era o situație precară care trebuia pusă la punct, trebuia să vină cu niște măsuri concrete și clare, ce e voie și ce nu e voie, ce finanțăm și ce nu finanțăm, ce facem cu banii și unde ducem banii. Astăzi, consiliile locale au în continuare libertate de a decide ce fac cu banii, dacă doresc construiesc un veceu în mijlocul unui oraș sau unei comune, sau dacă vor fura banii pur și simplu, asta e adevărul, nu este un control. De aceea eu cred că este o mare minciună și o mare păcăleală ce se face cu poporul român.”, a spus primarul orașului Cavnic la Realitatea Plus.

