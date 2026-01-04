Trump nu a oferit detalii despre numărul victimelor sau despre circumstanțele exacte ale confruntărilor. În același timp, secretarul de stat Marco Rubio a transmis un avertisment indirect către Cuba, afirmând că, dacă ar fi în locul liderilor de la Havana, „ar fi îngrijorat” după capturarea lui Maduro.

„Cuba a fost întotdeauna foarte dependentă de Venezuela. De acolo îşi obţineau banii şi protejau Venezuela, dar în acest caz nu a funcţionat prea bine”, a declarat Trump sâmbătă pentru New York Post . „Ştiţi, mulţi cubanezi şi-au pierdut viaţa noaptea trecută... Îl protejau pe Maduro. Nu a fost o mişcare bună”, a declarat preşedintele american.

Donald Trump a pus ochii pe o altă țară, după capturarea lui Maduro

Rubio a acuzat Cuba că ar fi infiltrat structurile de securitate ale Venezuelei și că ar fi „colonizat” țara din punct de vedere al serviciilor de informații. Declarațiile vin după ce forțele americane Delta Force au desfășurat o operațiune în Caracas și în alte zone ale Venezuelei, unde au avut loc explozii puternice.

„În unele cazuri, una dintre cele mai mari probleme ale venezuelenilor este că trebuie să-şi declare independenţa faţă de Cuba”, a adăugat Rubio. „Au încercat practic să o colonizeze din punct de vedere al securităţii. Deci, da, uite, dacă aş locui în Havana şi aş face parte din guvern, aş fi cel puţin puţin îngrijorat”, a avertizat Marco Rubio, citat de The Hill.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și transferați în Statele Unite, unde procurorii îi acuză de narcoterorism, trafic de droguri și posesie de armament greu. Guvernul cubanez a condamnat ferm acțiunea militară americană, numind-o „agresiune” și „act de terorism de stat”.

Cuba, avertisment dur: „Patria sau moartea!”

Ministrul de externe Bruno Rodríguez Parrilla a afirmat că SUA au „răpit” președintele legitim al Venezuelei și că întreaga regiune trebuie să rămână în alertă. Într-o declarație oficială, Havana a transmis că nu va ceda presiunilor: „Hotărârea noastră de a lupta este fermă și neclintită. Decizia este una și singura: Patria sau moartea.”

Trump a spus că nu ia în calcul o intervenție militară în Cuba, dar a spus că țara că este„în declin” și a afirmat că administrația sa vrea „vecini buni” în regiune. Democrații au criticat operațiunea din Venezuela, susținând că președintele a acționat fără aprobarea Congresului. Senatorul Chuck Schumer l-a numit pe Maduro „un dictator ilegitim”, dar a avertizat că o astfel de acțiune militară fără un plan clar este „imprudentă”.