Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, urmează să fie adus luni în fața unui tribunal federal din New York. Termenul de judecată vine la două zile după ce acesta a fost capturat la Caracas, în urma unei operațiuni militare desfășurate de forțele americane. Prezentarea sa în instanță are loc într-un climat regional marcat de tensiuni diplomatice și militare fără precedent.

Amenințări explicite din partea Washingtonului

Duminică, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că lansarea unei noi acțiuni militare nu este exclusă în cazul în care autoritățile venezuelene refuză să răspundă cerințelor formulate de Washington. Printre solicitările menționate se află accesul companiilor americane la industria petrolieră a Venezuelei și intensificarea acțiunilor împotriva traficului de droguri.

Șeful administrației americane a avertizat că măsurile nu s-ar limita la Venezuela, indicând Columbia și Mexicul drept posibile ținte ale unor acțiuni viitoare. Totodată, Trump a susținut că regimul comunist din Cuba „pare gata să cadă” fără a fi necesară o intervenție directă.

Tăcere diplomatică în fața declarațiilor

Ambasadele Columbiei și Mexicului la Washington nu au oferit reacții oficiale la afirmațiile președintelui american, în ciuda solicitărilor repetate venite din partea presei internaționale. Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de data stabilită pentru prezentarea lui Maduro în fața instanței.

Fostul lider de la Caracas a fost reținut sâmbătă, în urma unui raid care a generat neliniște la nivel internațional și a amplificat instabilitatea politică din Venezuela.

Între aplicarea legii și calcule strategice

Administrația Trump a descris operațiunea ca fiind una de aplicare a legii, având ca scop aducerea lui Nicolas Maduro în fața justiției americane pentru acuzațiile formulate în 2020, care vizează conspirație în scop de narcoterorism. Cu toate acestea, președintele Statelor Unite a admis că intervenția a avut și alte motivații.

Potrivit lui Trump, decizia a fost influențată și de migrația masivă a venezuelenilor către Statele Unite, precum și de naționalizarea, în trecut, a intereselor petroliere americane din Venezuela.

Declarații făcute în timpul zborului prezidențial

În timp ce se întorcea la Washington din Florida, la bordul aeronavei Air Force One, Donald Trump a transmis un mesaj direct privind obiectivele acțiunii americane. „Recuperăm ceea ce ne-au furat”, a declarat Trump, afirmând totodată că Statele Unite controlează situația.

Președintele american a mai spus că marile companii petroliere din SUA vor reveni în Venezuela pentru a reconstrui sectorul energetic. În viziunea sa, acestea vor investi sume uriașe și vor relansa exploatarea resurselor, readucând petrolul venezuelean pe piața globală sub influență americană.

