"Trebuie să le spun foarte clar SUA: este total absurd să afirmi că SUA trebuie să preia controlul asupra Groenlandei", a declarat lidera daneză într-un comunicat, după ce președintele american a reiterat că vrea să aducă sub control american acest teritoriu danez, pentru apărarea SUA.



La sfârșitul lui decembrie, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că țara sa are nevoie de Groenlanda din motive de "securitate națională" și a adăugat că Danemarca nu investește în acest teritoriu, după ce înainte de aceasta numise un emisar special pentru a aborda problemele legate de insulă.

Spania se revoltă împotriva lui Trump. Mii de manifestanți în stradă pentru a denunța o „agresiune imperialistă” după capturarea lui Maduro.



Președintele Donald Trump a făcut aceste declarații într-o conferință de presă la reședința sa privată de la Mar-a-Lago (Florida), după ce îl desemnase pe guvernatorul statului Louisiana, republicanul Jeff Landry, ca emisar special al SUA pentru Groenlanda.



Desemnarea lui Landry a stârnit reacții puternice la Copenhaga și Nuuk, unde atât autoritățile daneze, cât și guvernul autonom al Groenlandei au reiterat că insula nu este de vânzare și au cerut respect pentru suveranitatea lor, scrie Agerpres.



Președintele Trump a afirmat de mai multe ori că SUA "au nevoie" de Groenlanda, o insulă bogată în resurse naturale, și a sugerat chiar că ar putea explora opțiuni pentru ca aceasta să treacă sub jurisdicție americană.

Război diplomatic între SUA și UE. Washington anunță restricții pentru mai mulți oficiali europeni