Ce au transmis oamenii legii?

Evenimentul s-a produs în dimineața zilei de 2 ianuarie, în jurul orei 10:35, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. Bărbatul, care deține atât cetățenia română, cât și pe cea a Republicii Moldova, s-a prezentat la controlul de frontieră conducând un autoturism înmatriculat în străinătate.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul era semnalat ca fiind sustras, alerta fiind emisă de autoritățile din Franța. Ca urmare, au fost demarate proceduri suplimentare pentru clarificarea situației juridice a vehiculului.

Șoferul le-a declarat polițiștilor că a achiziționat recent mașina și că nu ar fi știut că aceasta ar fi fost furată sau implicată într-un litigiu. Cu toate acestea, autoturismul, evaluat la 162.000 de lei, a fost reținut de autorități.

În prezent, polițiștii de frontieră continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca situația să fie clarificată în cooperare cu autoritățile internaționale competente.