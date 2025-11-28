Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, agresiunea a avut loc în seara zilei de 25 noiembrie 2025. În jurul orei 18:00, suspectul ar fi abordat un bărbat de 29 de ani, obligându-l, sub amenințări și intimidare cu un cuțit, să-i predea mașina. Imediat după comiterea faptei, acesta ar fi condus autoturismul doar câteva străzi mai departe, unde l-a abandonat.

Vehiculul a fost descoperit rapid de echipajele de poliție și a fost returnat proprietarului. În urma cercetării zonei, agenții au găsit și cuțitul despre care se presupune că a fost folosit în timpul jafului.

A doua zi, pe 26 noiembrie, polițiștii de la Secția 28, sprijiniți de colegii de la Secția 7, au reușit să-l identifice și să-l rețină pe suspect. Acesta a fost dus la audieri și inițial a fost plasat în arest pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a aprobat cererea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, infracțiunea cercetată fiind tâlhăria calificată.