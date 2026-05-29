„Luna vecinilor” începe în Sectorul 2 al Capitalei. Proiectul „10 piațete” readuce comunitățile împreună

Iunie devine „Luna Vecinilor” în sectorul 2 al capitalei! Primăria și ONG-urile lansează proiectul Piațete Libere, dedicat oamenilor care vor să se implice mai mult în comunitățile mici din cartierele Sectorului 2.

Zilele vecinilor în Sector 2

Pentru a marca Ziua Europeană a Vecinilor, Primăria Sectorului 2, împreună cu Asociația Între Vecini, au demarat proiectul „10 Piațete”. Vor fi create spațiile pietonale menite să readucă împreună locuitorii sectorului.

Luna iunie va fi marcată de o serie de evenimente și activități stradale.

Proiectul 10 Piațete face parte dintr-un portofoliu mai amplu de inițiative dedicate dezvoltării spațiilor publice ale sectorului.

Proiectele care vor începe zilele viitoare invită locuitorii sectorului să se implice activ în modelarea spațiilor publice și comunităților din jurul lor.