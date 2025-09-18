Ce au transmis anchetatorii?

În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit, în curtea unui bărbat de 51 de ani din comuna Adunații Copăceni, un autoturism de lux care figura în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile olandeze.

Conform informațiilor oficiale, alerta fusese emisă în luna august a acestui an, mașina având statut de „bun căutat în vederea confiscării”. Valoarea autoturismului este estimată la aproximativ 130.000 de lei.

Vehiculul a fost ridicat și indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire.

Ancheta este în desfășurare, urmând ca polițiștii să stabilească modul în care autoturismul a ajuns pe teritoriul României și dacă bărbatul avea cunoștință despre situația juridică a acestuia.