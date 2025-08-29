Proprietara mașinii, un Volkswagen Tiguan Allspace, culoare neagră, cu numărul de înmatriculare B 990 ETI, a relatat totul pe un grup de Facebook dedicat turiștilor care vizitează Grecia:

„Azi-noapte ni s-a furat mașina din curtea cazării din Nikiti. Dacă cineva o vede, vă rugăm să ne anunțați!”

Mesajul a stârnit imediat reacții și solidaritate din partea altor români aflați în vacanță, mulți dintre ei oferind sfaturi utile pentru a preveni situații similare. Printre recomandările cele mai frecvente s-au numărat montarea unor dispozitive de urmărire (precum Apple AirTag sau echivalente pentru Samsung) și folosirea sistemelor de blocare mecanică a volanului și pedalei.

Nu este un caz izolat

Un alt internaut a povestit o experiență asemănătoare trăită în stațiunea Sarti, unde hoții au pătruns chiar în locuința închiriată de turiști, furând obiecte personale, bani și încercând să sustragă și mașina. Potrivit acestuia, intervenția poliției elene a fost extrem de limitată, victimele fiind audiate ore întregi fără rezultate concrete.

Recent, și o altă familie de români aflată în Halkidiki a trecut prin clipe tensionate, după ce mașina lor electrică a fost furată la doar câteva minute după ce fusese parcată. Autoturismul, un Hyundai Ioniq, a dispărut în șapte minute, însă a putut fi localizat rapid prin aplicația instalată pe telefon. Cu ajutorul poliției și al gazdei, vehiculul a fost recuperat, iar autorul – un tânăr din Bulgaria – a fost prins la scurt timp, după ce apucase să conducă peste 40 de kilometri către Salonic.

Astfel de incidente arată că, deși Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, turiștii nu sunt feriți de riscul furturilor. Comunitatea online de călători recomandă ca șoferii să nu lase mașinile nesupravegheate, să investească în sisteme de securitate și să folosească dispozitive de localizare pentru a reduce riscul de pierdere.