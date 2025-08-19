Ce au constatat oamenii legii despre vehicul?

În urma verificărilor suplimentare, oamenii legii au aflat că mașina figura în bazele de date internaționale ca fiind furată, semnalarea fiind introdusă de autoritățile italiene la sfârșitul anului 2022.

Conducătorul auto a explicat că a achiziționat autoturismul în 2023 dintr-un parc auto din municipiul Chișinău, pentru suma de 17.500 de euro. Potrivit acestuia, nu existau indicii că mașina ar fi fost implicată într-un furt sau în vreun litigiu.

Autoturismul, evaluat la 75.000 de lei, a fost reținut de polițiști pentru continuarea anchetei. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, urmând ca cercetările să stabilească toate împrejurările în care vehiculul a ajuns în Republica Moldova și apoi la cumpărător.