Arestarea lui Nicolas Maduro de SUA aduce în prim plan nu doar implicările internaționale a unei astfel de decizii, ci și un context mai larg în care se află una dintre cele mai bogate țări din lume din punct de vedere al resurselor naturale. Venezuela deține un avantaj geologic rar. Teritoriul său cuprinde Munții Anzi, bazinul fluviului Orinoco și Scutul Guyanez, unele dintre cele mai vechi formațiuni geologice de pe planetă.

Aceste condiții au favorizat, de-a lungul a milioane de ani, acumularea unor rezerve uriașe de petrol și a unor zăcăminte importante de minerale.

Un gigant energetic datorită rezervelor uriașe

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol la nivel global, o cantitate estimată la aproximativ 303 miliarde de barili. Această cifră reprezintă aproape o cincime din totalul rezervelor mondiale, conform datelor Administrației Informațiilor Energetice din Statele Unite. Volumul este mai mare decât cel al Arabiei Saudite, care dispune de 267 de miliarde de barili, și depășește și rezervele Iranului, evaluate la 209 miliarde de barili.

Centura Orinoco, sursa principală a bogăției petroliere

Cea mai mare parte a acestor resurse se află în centura Orinoco, o formațiune geologică vastă din estul Venezuelei, întinsă pe aproximativ 55.000 de kilometri pătrați. Această zonă este considerată una dintre cele mai mari acumulări de hidrocarburi descoperite vreodată, iar poziția de lider mondial în clasamentul rezervelor se datorează în mare parte acestui bazin.

Un petrol diferit de cel din Orientul Mijlociu

Țițeiul venezuelean are caracteristici aparte. Este vorba despre petrol greu și extra-greu, cu un conținut ridicat de sulf, ceea ce îl diferențiază de petrolul ușor extras în Orientul Mijlociu. Acest tip de țiței este mai dificil și mai costisitor de extras și de rafinat, necesitând investiții consistente și acces stabil la tehnologie și piețe.

Ce produse se obțin din petrolul venezuelean

Calitatea petrolului influențează direct tipurile de produse rezultate. Țițeiul din centura Orinoco nu este ideal pentru obținerea unor cantități mari de benzină, însă este extrem de valoros pentru alte segmente ale industriei energetice. Acest tip de petrol este folosit în special pentru producerea de motorină, combustibili industriali, combustibili pentru transport greu, asfalt și alte produse reziduale utilizate în infrastructură.

Producție în declin, în ciuda rezervelor uriașe

Deși Venezuela dispune de cele mai mari rezerve de petrol din lume, producția a scăzut dramatic în ultimele decenii. În anii 1970, țara producea până la 3,5 milioane de barili pe zi, adică aproximativ 7% din producția globală. În anii 2010, nivelul a coborât sub 2 milioane de barili pe zi, iar anul trecut producția a ajuns la 1,1 milioane de barili.

Estimările recente ale Agenției Internaționale pentru Energie indică o producție de aproximativ 860.000 de barili pe zi în luna noiembrie, în scădere față de 1,01 milioane în octombrie și circa 1 milion în septembrie. Vârful din octombrie a fost unul temporar, cel mai ridicat din februarie 2019, dar nu a putut fi menținut.

Cauzele prăbușirii producției

Declinul are la bază mai mulți factori: ani de subinvestiții, lipsa mentenanței, degradarea infrastructurii petroliere, plecarea personalului calificat și dificultățile companiei de stat PDVSA. La acestea se adaugă restricțiile care au afectat colaborările internaționale și accesul la tehnologie, elemente esențiale pentru exploatarea petrolului greu.

Exporturi mult sub potențial

Exporturile de petrol ale Venezuelei sunt de asemenea reduse comparativ cu resursele de care dispune. În 2023, valoarea exporturilor de țiței a fost de aproximativ 4,05 miliarde de dolari, o sumă mult mai mică decât cea obținută de marii exportatori precum Arabia Saudită, Statele Unite sau Rusia.

China a devenit principalul cumpărător, absorbind în ultimul deceniu aproximativ 80% din exporturile venezuelene. Totuși, livrările sunt afectate de producția scăzută, de dificultățile logistice și de sancțiunile care limitează accesul la piețe. O parte dintre exporturi sunt realizate prin rute ocolitoare sau prin amestecarea petrolului cu alte tipuri pentru a reduce trasabilitatea.

Rolul Venezuelei în piața globală

Producția actuală, de aproximativ un milion de barili pe zi, reprezintă sub 1% din oferta globală. Acest nivel redus face ca impactul asupra prețului petrolului la nivel mondial să fie limitat, chiar și în scenarii de întrerupere temporară a livrărilor.

Un teritoriu cu resurse naturale excepționale

Pe lângă petrol și gaze naturale, Venezuela dispune de zăcăminte importante de minereu de fier, bauxită, aur, diamante, mangan și cupru, resurse esențiale pentru o economie diversificată. Informațiile despre bogăția minerală a țării sunt confirmate de datele internaționale privind producția și rezervele minerale.

Scutul Guyanez, una dintre cele mai vechi și bogate regiuni geologice

În sudul și sud-estul Venezuelei, Scutul Guyanez reprezintă una dintre cele mai valoroase zone geologice ale Americii de Sud. Aici se găsesc zăcăminte masive de aur, formate în roci cu o vechime de miliarde de ani. Statul Bolívar este considerat centrul activităților miniere, iar specialiștii susțin că potențialul zonei este uriaș, însă încă insuficient explorat.

Aurul, una dintre resursele dominante

Zăcămintele de aur ale Venezuelei sunt printre cele mai mari din regiune. Estimările internaționale indică aproximativ 10.000 de tone de aur exploatabil, majoritatea aflate în sud-estul țării. În ultimii ani, exploatarea aurului a crescut, însă adesea în mod necontrolat, ceea ce a dus la degradarea mediului și la extinderea activităților miniere ilegale.

Minereul de fier și bauxita, resurse strategice

Venezuela este un producător important de minereu de fier, iar rezervele sale sunt concentrate în special în regiunea Guayana. Țara dispune și de zăcăminte semnificative de bauxită, materia primă esențială pentru producția de aluminiu. Rezervele de bauxită sunt estimate la peste 5 milioane de tone, conform datelor internaționale privind mineritul.

Diamante, coltan și alte minerale rare

Pe lângă resursele clasice, Venezuela deține și minerale strategice precum coltanul, folosit în industria electronică și tehnologică. Regiunea Arcului Minier Orinoco este cunoscută pentru prezența coltanului, a aurului și a altor minerale critice, exploatate adesea prin rețele informale sau rute de contrabandă, potrivit analizelor internaționale despre sectorul minier venezuelean.

