În animație sunt ilustrate momente-cheie ale operațiunii: localizarea liderului, infiltrarea echipelor tactice și extragerea rapidă, toate prezentate într-un ritm alert, ca într-un film de acțiune. Utilizatorii au distribuit masiv clipul, descriindu-l drept „cea mai spectaculoasă simulare a unei operațiuni reale” apărută în ultima perioadă.
Deși materialul este doar o reconstituire animată, impactul său online a fost uriaș, alimentând discuții despre amploarea operațiunii și despre implicațiile geopolitice ale capturării liderului.
Pretty amazing! Here is how the United States captured the President of one of the largest countries on earth 👀 pic.twitter.com/GE87b3NbtG— Matt Wallace (@MattWallace888) January 5, 2026