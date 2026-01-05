Cum l-au capturat americanii pe Maduro. Simularea animată a unei dintre cele mai spectaculoase operațiuni din istorie - VIDEO

Operațiunea a fost pusă la punct până în cel mai mic detaliu
O simulare animată a început să circule masiv pe rețelele de socializare, prezentând pas cu pas modul în care Statele Unite ar fi desfășurat operațiunea spectaculoasă de capturare a lui Nicolas Maduro. 

În animație sunt ilustrate momente-cheie ale operațiunii: localizarea liderului, infiltrarea echipelor tactice și extragerea rapidă, toate prezentate într-un ritm alert, ca într-un film de acțiune. Utilizatorii au distribuit masiv clipul, descriindu-l drept „cea mai spectaculoasă simulare a unei operațiuni reale” apărută în ultima perioadă.

Deși materialul este doar o reconstituire animată, impactul său online a fost uriaș, alimentând discuții despre amploarea operațiunii și despre implicațiile geopolitice ale capturării liderului.

 