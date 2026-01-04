Un episod apărut recent în zona achizițiilor publice ale Ministerului Afacerilor Externe atrage atenția prin valoare și context. În luna septembrie, instituția a alocat suma de 18.000 de euro pentru achiziționarea unui sistem metalic destinat depozitării tablourilor, potrivit informațiilor disponibile pe platforma SICAP. Achiziția a fost făcută într-un moment în care discursul oficial este dominat de apeluri la economii și de măsuri de austeritate aplicate la nivel național.

Detaliile achiziției publice

Conform datelor publicate pe SICAP, sistemul metalic pentru depozitarea tablourilor a fost achiziționat printr-o procedură publică, iar contractul a fost atribuit în urma unei licitații. Valoarea totală a contractului se ridică la 18.000 de euro, sumă considerabilă pentru un astfel de echipament, mai ales în contextul actual al constrângerilor bugetare invocate de autorități.

Un detaliu care a atras atenția este faptul că, potrivit aceleiași platforme, licitația a fost câștigată de o brutărie.

Achiziția vine într-o perioadă în care Guvernul a cerut populației să accepte măsuri de austeritate, invocând nevoia de bani la buget. În ultimele luni, au fost anunțate creșteri de taxe, iar pensiile și salariile din sectorul public au fost înghețate, sub argumentul unei situații financiare dificile la nivel național.

