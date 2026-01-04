Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor dintre Kiev și partenerii occidentali privind un proiect de plan de pace menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia. După întâlnirea cu consilierii liderilor occidentali la Kiev, Zelenski a spus că acordul nu este încă finalizat, dar că anumite elemente sunt obligatorii.

Zelenski, noua condiție pentru a pune capăt războiului

„Fără îndoială, prezența (militară) este importantă pentru noi. Și, fără îndoială, nu toată lumea este pregătită pentru asta... Dar prezența este unul dintre factorii importanți și chiar existența Coaliției Voluntare depinde de dacă aceștia sunt pregătiți să își intensifice prezența”, a declarat Zelenski.

Oficialul de la Kiev a admis că unele state ar putea decide să nu trimită trupe, însă a insistat că există un minim necesar pentru ca pachetul de securitate să funcționeze. „Regatul Unit și Franța sunt președinții (Coaliției Voluntare). Prezența lor militară este obligatorie”, a subliniat Zelenski.

Zelenski a discutat cu lideri europeni pentru a ajunge la pace

Președintele ucrainean a explicat și că lista finală a țărilor dispuse să participe va fi clară abia după procedurile de ratificare din parlamentele statelor partenere. „Există o dimensiune parlamentară, deoarece chiar dacă un lider este pregătit să ia anumite decizii, pregătit să ajute Ucraina, chiar dacă armata este pregătită să fie prezentă în Ucraina, sprijinul parlamentar este încă necesar conform constituțiilor multor țări europene”, a spus el.

Зустрівся з радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих.



Сьогодні відбулося три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій. Головна увага – гарантіям безпеки, відбудові та базовій рамці для реального… pic.twitter.com/m5tW3sKk46 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2026

Aceste discuții cu liderii europeni au fost demarate după întâlnirea dintre Zelenski și președintele american Donald Trump la Mar-a-Lago, unde au analizat un proiect de acord privind garanțiile de securitate și un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului. Versiunea inițială, în 28 de puncte, propusă de Washington, punea presiune pe Kiev să accepte concesii majore, apropiate de cererile Moscovei. La conferința de presă comună din 28 decembrie, Trump a spus că discuțiile de pace sunt „în stadiile finale”, fără a oferi detalii.