"Pe măsură ce forța se apropia de Caracas, componenta aeriană comună a început să demonteze și să dezactiveze sistemele de apărare aeriană venezuelene.



În timp ce forța de elicoptere se apropia la joasă altitudine de obiectiv, am ajuns la complexul lui Maduro la ora 1:01 a.m. ora standard a Estului, sau 2:01 a.m. ora locală din Caracas.

Forța de arestare a coborât în complex și s-a mișcat cu viteză, precizie și disciplină, izolând zona pentru a asigura siguranța și securitatea forței terestre în timp ce aresta persoanele acuzate.

La sosire, elicopterele au fost atacate și au răspuns cu forță copleșitoare în legitimă apărare. Un elicopter a fost lovit, dar a rămas în stare de zbor. După cum a declarat președintele mai devreme astăzi, toate aeronavele americane s-au întors acasă în siguranță", a transmis Dan Caine, șeful Statului Major american.