Șefa diplomației române a subliniat că, în fața unei tragedii de asemenea amploare, bunătatea este foarte importantă. Țoiu a confirmat și decesul tânărului român de 18 ani dat dispărut după incendiu.

Oana Țoiu a reacționat după decesul tânărului mort în incendiul din Elveția

„Am sperat că va fi găsit printre cei cu șanse de supraviețuire. Din păcate, familia și autoritățile elvețiene ne-au informat că a fost confirmat decesul său. Transmit condoleanțe familiei îndoliate, mult prea repede a fost luat de lângă ei. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a declarat ministrul.

Oana Țoiu și-a amintit și de tragedia din clubul Colectiv: „Durerea lor ne aduce brutal în amintire incendiul de la Colectiv. În fața unei tragedii de asemenea amploare, doar solidaritatea umană poate fi răspunsul.”

România, sprijin pentru victimele incendiului din Elveția

Țoiu a precizat că Ambasada României la Berna și consulul român au fost în contact permanent cu familia tânărului. De asemenea, România a oferit sprijin internațional pentru transportul unor răniți către spitale din Franța, prin mecanismul european de protecție civilă, cu o aeronavă a Ministerului Apărării.

Oana Țoiu a evidențiat și intervenția voluntară a unui român, George, care a ajutat echipele de urgență în timpul incendiului.

Eroul român din Elveția: „Dacă pot să ajut, nu stau la discuții”

„În momentele critice contează enorm curajul celor din jur. George a intervenit voluntar alături de echipele de urgență. L‑am sunat să îi mulțumesc pentru gestul său profund uman, care face cinste României”, a spus Țoiu.

Ea a adăugat că i-au rămas în minte cuvintele acestuia: „Dacă pot să ajut, nu stau la discuții.”

Incendiul izbucnit în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea Crans‑Montana a provocat moartea a 40 de persoane și a rănit alte 119. Alte 16 victime au fost identificate ulterior, potrivit autorităților elvețiene.