Deși apropiații au sperat până în ultima clipă într‑o revenire, boala pe care o avea Dan Dumitru Bălan a fost mai puternică. Inginer agronom de profesie, viceprimarul era considerat un om gospodar, implicat și dedicat interesului public.

Doliu în PSD. Viceprimarul comunei Sulița, Dan Dumitru Bălan, a murit

Dan Dumitru Bălan era și șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sulița. Chiar dacă a devenit viceprimar, bărbatul a continuat să își îndeplinească misiunea de pompier voluntar, răspunzând de fiecare dată când era posibil fiecărei misiuni.

„Suntem alături de familia îndurerată, de colegii din cadrul Primăriei Comunei Sulița și de întreaga comunitate locală în aceste clipe de grea încercare. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul între cei drepți”, transmit colegii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani.

Mesajul PSD după decesul viceprimarului

Și social-democrații din cadrul organizației PSD Botoșani au transmis un mesaj emoționant: „Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar memoria sa să rămână vie în inimile celor care l-au cunoscut și apreciat”, au transmis liderii PSD Botoșani.