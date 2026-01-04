Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, amintește că „România este un stat aflat în relație de parteneriat strategic cu SUA”.

„Ca atare, poziționările sale ar trebui sa fie în acord cu acest parteneriat. Pe de altă parte, situația din Venezuela este în plină evoluție și ar trebui să avem răbdare să ajungă într-un punct care să merite un comentariu”, a spus Peiu, pentru HotNews.

Petrișor Peiu, care este și liderul senatorilor AUR, spune că nu trebuie să uităm faptul că „președintele Maduro și-a pierdut legitimitatea și credibilitatea internă în cursul crizei din 2018, atunci când și-a eliminat o parte din contracandidați utilizând proceduri similare cu cele utilizate de puterea de la București în decembrie 2024”.

Vor fi afectate negocierile de pace Rusia-Ucraina?

Senatorul consideră că în acest moment Nicolas Maduro plătește „prețul lipsei de susținere internă în urma acțiunilor din perioada 2016-2018, când a interzis participarea la alegeri a unor candidați, a invalidat alegerile și chiar a fraudat procesul electoral propriu-zis”.

Întrebat dacă consideră că negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, conduse de SUA, vor avea de suferit în urma acestui eveniment, având în vedere că Rusia îl susținea pe Maduro, liderul AUR a spus că orice acțiune a marilor puteri poate avea consecințe.

„În plan geopolitic și în acțiunea marilor puteri există o corelație și o legătură strategică între evoluțiile din zone diferite. În mod cert, Donald Trump se uită la harta întregului glob atunci când decide ceva, nu doar la hărți regionale”, a arătat Petrișor Peiu.