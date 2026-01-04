În timp ce Germania, Franța, Polonia, NATO și UE decid viitorul securității europene, România „lipsește”, afirmă Mihai Fifor, care critică tăcerea și absența „strategică” a autorităților de la București. "Să nu uiti, Darie...! Mă rog, Ilie. Sau Nicușor. Sau cine vreți voi...După caz. Când nu ești la masă, ești sigur în meniu!

Lumea se reașază. Rapid. Fără menajamente. Fără pauze. Fără vacanță prelungită pentru răcituri și sărmăluțe...

La Kiev, consilierii pentru securitate națională ai principalelor puteri europene și euro-atlantice lucrează la viitorul arhitecturii de securitate a continentului: pacea din Ucraina, garanțiile post-război, echilibrele de putere care vor defini următorii ani. Se scriu documente-cadru, se aliniază poziții, se decid direcții strategice.

Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Polonia, statele baltice, nordicii, Canada, NATO și instituțiile UE sunt la masă. Acolo unde se hotărăște. Ca de obicei, România nu este. Nu întârziată. Nu marginală. Absentă!

Stat de frontieră NATO, cu cea mai lungă graniță UE cu Ucraina, actor care ar fi trebuit să fie indispensabil în orice discuție serioasă despre securitatea Mării Negre și a flancului estic - România lipsește exact când se redesenează harta de securitate a Europei.

Și nu din întâmplare. Ci pentru că, între timp, România e pe pauză. Dar, cu vigilența-i recunoscută deja, privește cu îngrijorare...