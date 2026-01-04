Până în momentul de față președintele Nicușor Dan nu a avut nicio discuție față în față cu președintele american Donald Trump și, de asemenea, nu a venit cu nicio poziție publică după incidentele de ieri, din Venezuela. Asta deși am văzut poziții clare din partea multor lideri europeni, dar și de la vârful Comisiei Europene.

Potrivit Ministrului de Externe, Oana Țoiu, în prima jumătate a acestui an urmează să aibă loc această vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, la Washington. Este vorba despre o vizită oficială. Deja a fost înființat și un grup de lucru la Cotroceni care să pregătească această vizită, un grup de lucru condus de consilierul prezidențial pe securitate, Marius Lazurca. Acesta spune că în această vizită accentul se va pune pe dimensiunea economică și pe dimensiunea militară.

Această vizită are loc abia după ce liderul AUR, George Simion va ajunge în Statele Unite la finalul acestei luni, alături de o delegație pentru a discuta cu oficialii de acolo despre problemele din justiție.