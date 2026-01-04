Cea mai tânără persoană identificată este o fată, cetăţean elveţian, în vârstă de 14 ani, iar nouă dintre victime aveau sub 18 ani.

Printre cei identificaţi sunt persoane de naţionalitate elveţiană, italiană, română, turcă şi franceză, a declarat poliţia, potrivit BBC.

Autorităţile au declarat într-un comunicat că numărul persoanelor care au murit şi au fost identificate în urma incendiului a ajuns la 24. Sâmbătă fuseseră identificaţi opt cetăţeni elveţieni.

Conform concluziilor preliminare ale anchetei, cauza probabilă a incendiului care a izbucnit în timpul petrecerii de Revelion din barul Le Constellation din Crans-Montana a fost faptul că artificiile de pe sticlele de şampanie au fost ţinute prea aproape de tavan.