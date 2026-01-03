Paolo Campolo, un italian stabilit în Elveția, a devenit fără să vrea eroul unei nopți care a lăsat în urmă zeci de morți și răniți. Totul a început cu un telefon al fiicei sale, un apel care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Eroul care a salvat zece tineri din clubul groazei din Elveția

Paolo Campolo, analist financiar în vârstă de 55 de ani, locuiește la doar câțiva pași de barul unde s-a produs incendiul. Fiica lui, Paolina, în vârstă de 17 ani, trebuia să fie acolo la miezul nopții, dar a întârziat pentru că s-a oprit acasă „să ciocnească un pahar și să deschidă panettone-ul”. O întârziere care, spune tatăl, i-a salvat viața. În jurul orei 1:20, Paolo a văzut flăcările ieșind pe ferestrele barului. În același moment, telefonul a sunat: „Tată, e un masacru. E foc și sunt mulți răniți”, notează Ilmessaggero.it.

A fugit imediat cu un stingător în mână. Când a ajuns, și-a găsit fiica în stare de șoc, privind neputincioasă spre intrarea barului, acolo unde era și iubitul ei. Băiatul a reușit să iasă la câteva secunde distanță, dar în prezent se află în stare critică, cu arsuri severe.

Telefonul care i-a schimbat viața bărbatului

„Am văzut-o pe fiica mea afară, nemișcată, în stare de șoc. Își aștepta iubitul. El era în spatele ușii. A reușit să iasă chiar sub ochii ei. S-a salvat la câteva secunde distanță, dar acum este internat în stare extrem de gravă la Basel, cu arsuri severe. Ea a fost salvată de o succesiune incredibilă de evenimente”, a spus Paolo.

Campolo povestește că incendiul a fost extrem de rapid și violent. Flăcările s-au stins repede, dar fumul dens și lipsa oxigenului au transformat interiorul într-o capcană mortală. Cu ajutorul unui străin, a reușit să forțeze o intrare și să deschidă o ușă blocată. A scos afară zece tineri, mulți dintre ei cu arsuri grave, unii conștienți, alții abia respirând.

Cum a salvat Paolo 10 tineri prinși în clubul groazei

„Am forțat intrarea și așa am reușit să salvez zece tineri. Mulți erau italieni… Pot să spun doar că mai multe corpuri au căzut peste noi. Erau tineri, în viață, dar cu arsuri. Unii erau conștienți, alții nu. Cereau ajutor în diferite limbi, inclusiv italiană. Erau foarte tineri. Locul acesta era un punct de întâlnire în Crans, frecventat în mare parte de minori. În fața mea, am văzut multe fete îmbrăcate în fuste scurte și topuri elegante care aveau arsuri pe piele”, a încheiat tatăl erou.

Paolo se află acum internat în spitalul din Sion, având plămânii afectați din cauza fumului inhalat. Incendiul a provocat moartea a peste 40 de persoane și rănirea altor 115. Primele victime identificate sunt două tinere de 16 și 21 de ani și doi băieți de 16 și 18 ani.

Procurorul Beatrice Pilloud a declarat că, cel mai probabil, tragedia a fost declanșată din cauza artificiilor sau a torțelor folosite în interior, care au aprins rapid tavanul.