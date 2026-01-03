Potrivit presei ruse, Medvedev a declarat că liderii de la Kiev „au scăpat complet de sub control” și „au încetat să-și asculte stăpânul”, sugerând că Washingtonul ar trebui să se concentreze pe Ucraina, nu pe America Latină. Comentariile apar pe fondul tensiunilor majore dintre SUA și Venezuela, după ce Trump a afirmat că armata americană a efectuat lovituri și că Nicolás Maduro ar fi fost capturat și scos din țară.

Dmitri Medvedev susține că Trump ar fi trebuit să îl rețină pe Zelenski, nu pe Maduro

Medvedev a mers chiar mai departe, spunând că „ar fi bine” ca Statele Unite să lovească ținte militare ucrainene și ca forțele speciale americane să rețină conducerea de la Kiev. Strada Bankova este una dintre cele mai cunoscute artere din centrul Kievului, unde se află sediul Președinției Ucrainei. Volodimir Zelenski locuiește acolo de la începutul invaziei ruse.

„Ar fi bine dacă SUA ar ataca bazele militare ale lui Bandera, iar forțele speciale americane ar captura o banda de dependenții de droguri de pe strada Bankova. Poate că a sosit momentul, unchiule Sam?”, a spus vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.