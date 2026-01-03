UPDATE 9:15 - Negocieri Ucraina-aliați la Kiev, în contextul înăspririi poziției Rusiei

Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia. Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferinţă a unei echipe americane, relatează AFP.

ȘTIREA INIȚIALĂ

"Am decis să modific structura Ministerului ucrainean al Apărării. I-am propus lui Mihailo Fedorov funcția de nou ministru al apărării al Ucrainei", a anunțat Volodimir Zelenski în mesajul său zilnic difuzat pe rețelele sociale.

Liderul de la Kiev a precizat că Denis Șmigal urmează să preia un alt post în cadrul Guvernului, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind noua funcție.

Potrivit lui Zelenski, schimbarea urmărește eficientizarea conducerii apărării într-un context în care Ucraina se confruntă cu provocări majore de securitate și are nevoie de o coordonare mai strânsă între tehnologie, apărare și administrația de stat.

Anterior, președintele Ucrainei l-a numit pe directorul Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), Kiril Budanov, în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale. Conducerea serviciului de informații militare a fost preluată de Oleg Ivașcenko, care era șeful serviciului de informații externe.