Elvețienii au cerut sprijinul altor state pentru a afla identitatea celor 10 persoane și există temeri că printre acestea se numără și cetățeanul român dat dispărut.

Prin Mecanismul European de Protecție Civilă, din țara noastră a plecat un avion Spartan al Ministerului Apărării, pregătit să transporte tineri cu arsuri grave. Multe dintre prevederile acestui Mecanism au fost implementate chiar după incendiul de la Colectiv, din 2015.

Tragedia din Elveția seamănă izbitor cu cea din țara noastră, mai ales că focul s-a răspândit imediat în club tot din cauza unor bureți fonoabsorbanți. În presa internațională s-au publicat deja mai multe articole care fac comparații cu incendiul de la Colectiv.