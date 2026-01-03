Șeful Guvernului a explicat că este vorba despre o situație neobișnuită, cu puține precedente, făcând trimitere la o intervenție americană de la începutul anilor ’90. „Printre pregătirea activităților pentru anul acesta, am văzut într-adevăr acest eveniment care se întâmplă o dată la câțiva zeci de ani de zile. Cred că acum peste 30 de ani am mai avut un astfel de eveniment în Nicaragua, când fostul dictator Noriega a fost într-o situație asemănătoare”, a afirmat Ilie Bolojan, subliniind caracterul ieșit din comun al operațiunii desfășurate în America de Sud.

Poziția României și lipsa unei discuții cu președintele

Întrebat care este poziția României față de ceea ce se întâmplă la Caracas, premierul a precizat că autoritățile de la București urmăresc evoluțiile cu atenție, chiar dacă Venezuela se află la mare distanță de România. „Chiar dacă este o distanță destul de mare de România, sigur ca țară ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă în America de Sud, în Venezuela”, a declarat Ilie Bolojan. Acesta a dezvăluit că nu a avut o discuție pe acest subiect cu președintele Nicușor Dan.

Alegeri nerecunoscute și izolarea diplomatică a regimului de la Caracas

Premierul a reamintit că România nu a recunoscut conducerea Venezuelei în urma alegerilor de anul trecut, scrutin considerat de comunitatea internațională ca fiind lipsit de legitimitate. „O țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internațională și nici de România în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate anul trecut”, a spus șeful Executivului. În același context, Ilie Bolojan a explicat că România nu are ambasadă în Venezuela, iar prezența cetățenilor români în această țară este una extrem de redusă. „România nu are ambasadă în Caracas, puținii cetățeni români pe care îi avem acolo sunt gestionați prin reprezentanța Uniunii Europene”, a precizat premierul în cadrul unui interviu tv.

Speranța unei tranziții democratice și evitarea conflictelor

Referindu-se la perspectivele politice din Venezuela, Ilie Bolojan a spus că România speră într-o soluție pașnică, care să ducă la o tranziție validată democratic. „Ne uităm cu ceea ce se întâmplă sperând că se va găsi o formulă de tranziție către un regim care să aibă o validare democratică și o soluție pentru a evita conflictele inclusiv în Venezuela”, a declarat acesta, subliniind importanța stabilității și a unui cadru politic recunoscut internațional.

Legalitatea intervenției americane, privită în contextul relațiilor tensionate

Întrebat dacă operațiunea SUA respectă dreptul internațional, premierul a evitat să formuleze o concluzie definitivă, invocând complexitatea relațiilor dintre Washington și Caracas. „Fără să fiu un specialist în drept internațional, în mod evident urmărind relațiile dintre Statele Unite și Venezuela, ele au fost niște relații conflictuale de foarte mulți ani de zile”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a amintit acuzațiile formulate de-a lungul timpului de administrațiile americane la adresa regimului venezuelean. „Statele Unite acuzând conducerile dictatoriale ale Venezuela din ultimii ani de trafic de droguri, de încurajarea criminalității, a migrației ilegale și, așa cum știm, de o perioadă de timp, practic, Marina Statelor Unite este în zona țărmului Venezuelei și lovește embarcațiunile care sunt suspecte de trafic de droguri”, a explicat premierul.

În opinia sa, operațiunea americană este una specială și neobișnuită, iar atenția trebuie să se îndrepte spre impactul asupra populației. „A fost o operație specială, care nu e uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situația în care vor reuși să-și stabilească o conducere stabilă și să se revină la un sistem democratic”, a afirmat Ilie Bolojan.

De ce nu poate fi comparată situația cu războiul din Ucraina

Premierul a respins ferm comparațiile făcute de unii analiști între intervenția SUA în Venezuela și conflictul din Ucraina. „Sunt lucruri total diferite, sunt lucruri care nu au legătură unele cu altele”, a spus Ilie Bolojan, subliniind că cele două situații trebuie analizate separat. El a explicat că acțiunea americană se înscrie în prioritățile strategice ale Washingtonului. „Statele Unite își pun în practică doctrina actuală a administrației legate de zona care ține de securitatea Statelor Unite, de combaterea migrației ilegale și de combaterea traficului de droguri. Acestea sunt priorități care au fost definite prin strategia lor, le pun în practică”, a declarat premierul.

Linia europeană a României și consultările diplomatice

În privința unei eventuale poziții comune europene, șeful Guvernului a precizat că România va urma linia Uniunii Europene. „România va fi în linia poziției Uniunii Europene și, în acest moment, Ministerul nostru de Externe se consultă în așa fel încât să existe poziții unitare”, a spus Ilie Bolojan, făcând referire la coordonarea diplomatică aflată în desfășurare.

Situația cetățenilor români din Venezuela

Întrebat despre soarta cetățenilor români în cazul unei escaladări a conflictului, premierul a declarat că, până în prezent, nu există informații îngrijorătoare. „Sper să nu fie o atare situație”, a spus acesta, referindu-se la posibilitatea unor noi atacuri.

Ilie Bolojan a reiterat că numărul românilor aflați în Venezuela este foarte mic și că aceștia se află sub monitorizarea structurilor europene. „Cetățenii români, cel puțin, am spus, foarte puținii cetățeni sunt gestionați de reprezentanța Uniunii Europene”, a explicat premierul. În acest moment, autoritățile române nu semnalează probleme. „Până în momentul de față, Ministerul de Externe nu are informație că ar fi probleme cu cetățeni români în Venezuela”, a conchis Ilie Bolojan, subliniind că România rămâne conectată la consultările europene și la evoluțiile internaționale.

