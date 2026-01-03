Fotografiile surprind atmosfera tensionată dintr-o cameră de monitorizare unde se aflau cei mai puternici oameni ai administrației americane, în frunte cu Donald Trump.

Donald Trump nu a ratat ocazia de a face capital de imagine, iar imaginile publicate transmit putere, control și profesionalism. Camera în care au fost realizate fotografiile este împodobită cu draperii negre, al căror rol pare să fie acela de a ascunde anumite elemente de ochii publicului.

În fotografii apar, pe lângă președintele SUA, membri ai echipei precum secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului Pete Hegseth, toți urmărind cu atenție fiecare etapă a operațiunii.

Președintele american apare vizibil concentrat și îngrijorat, reflectând tensiunea momentului. Trump a dezvăluit că Maduro era păzit ca într-o fortăreață și că doar câteva secunde au făcut diferența între capturarea efectivă a liderului venezuelean și momentul în care acesta s-ar fi putut retrage într-o cameră cu pereți din oțel.

Fotografiile publicate de Casa Albă transmit nu doar detalii despre misiune, ci și mesajul că forțele americane controlează situația cu precizie și profesionalism.

Operațiunea de capturare a lui Maduro, descrisă de Donald Trump. „Vom conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție corespunzătoare și sigură”. VIDEO