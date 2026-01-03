Autoritățile din Statele Unite au confirmat capturarea fostului președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, acesta urmând să fie judecat pe teritoriul american. În acest context, procurorii federali din SUA au redactat un amplu document de acuzare, depus la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New Yorkului, în care sunt detaliate acuzații extrem de grave legate de trafic internațional de droguri, corupție instituționalizată și colaborare cu organizații criminale și grupări catalogate drept narco-teroriste.

Cine este Delta Force, grupul care l-a capturat pe Maduro. Doar cei mai buni dintre cei buni sunt trimiși în misiuni imposibile

Documentul descrie un mecanism care, potrivit anchetatorilor americani, a funcționat timp de peste două decenii, folosind structurile statului venezuelean pentru a introduce cantități uriașe de cocaină pe piața din Statele Unite.

Acuzații de amploare formulate de justiția americană

Potrivit actului de acuzare, lideri ai Venezuelei ar fi abuzat, timp de mai bine de 25 de ani, de pozițiile lor de încredere publică, corupând instituții considerate cândva legitime pentru a facilita importul a tone de cocaină în Statele Unite. În centrul acestui sistem s-ar fi aflat Nicolas Maduro Moros, descris de procurori drept principalul beneficiar și coordonator al unei rețele care a folosit puterea politică și structurile statului pentru a proteja și extinde traficul de droguri la scară industrială.

Rolul lui Nicolas Maduro în mecanismul traficului de droguri

Documentul susține că Nicolas Maduro Moros s-a implicat în activități ilegale încă din primele sale funcții în statul venezuelean. În perioada în care a fost membru al Adunării Naționale, acesta ar fi facilitat transporturi de cocaină sub protecția forțelor de ordine din Venezuela.

Ulterior, ca ministru de externe, ar fi oferit pașapoarte diplomatice traficanților de droguri și ar fi asigurat acoperire diplomatică pentru aeronave folosite la transportul banilor proveniți din droguri din Mexic în Venezuela. Procurorii afirmă că, odată ajuns președinte și ulterior conducător de facto al țării, Maduro ar fi permis ca un sistem bazat pe corupție alimentată de droguri să prospere în beneficiul său personal, al cercului său politic și al propriei familii.

Un stat capturat de interesele rețelelor criminale

Actul de acuzare descrie guvernul venezuelean drept unul ilegitim și profund corupt, care ar fi folosit puterea statului pentru a proteja și promova activități ilegale, în special traficul de droguri. Conform documentului, aceste activități ar fi îmbogățit și consolidat poziția elitelor politice și militare din Venezuela, printre care ministrul de interne Diosdado Cabello Rondon și fostul ministru de interne Ramon Rodriguez Chacin.

De asemenea, procurorii susțin că o parte semnificativă a profiturilor ar fi ajuns la membri ai familiei lui Maduro, inclusiv la soția sa, Cilia Flores de Maduro, și la fiul său, Nicolas Ernesto Maduro Guerra, cunoscut sub poreclele „Nicolasito” și „Prințul”.

Legături cu grupări narco-teroriste internaționale

Potrivit documentului, începând din jurul anului 1999, oficiali venezueleni de rang înalt ar fi colaborat cu unele dintre cele mai violente și prolifice organizații criminale din lume. Sunt menționate relații directe cu Forțele Armate Revoluționare din Columbia, Armata de Eliberare Națională, cartelul Sinaloa, Zetas și organizația Tren de Aragua. Procurorii afirmă că aceste parteneriate ar fi permis distribuirea a tone de cocaină către Statele Unite, folosind rute protejate de oficiali corupți din întreaga regiune.

Vicepreședinta Venezuelei a fugit în Rusia. Ce s-a întâmplat cu fratele acesteia, președintele Adunării Naționale

Statutul politic contestat al lui Nicolas Maduro

Actul de acuzare trece în revistă și parcursul politic al lui Nicolas Maduro, subliniind că acesta a ajuns la conducerea Venezuelei după moartea lui Hugo Chavez, în 2013. Procurorii americani notează că Maduro ar fi continuat implicarea în traficul de droguri și după preluarea președinției. Alegerile din 2018, în urma cărora și-a declarat victoria, sunt descrise drept contestate și condamnate la nivel internațional. În 2019, Adunarea Națională a Venezuelei l-a acuzat că a uzurpat puterea, iar peste 50 de state, inclusiv Statele Unite, au refuzat să îl recunoască drept șef al statului. Documentul menționează și alegerile din 2024, din nou criticate de comunitatea internațională, în urma cărora Maduro s-a declarat câștigător în pofida condamnărilor larg răspândite.

Profilul celorlalți inculpați de rang înalt

În afara lui Nicolas Maduro, documentul de acuzare îi vizează pe Diosdado Cabello Rondon, ministru de interne și figură centrală a regimului, precum și pe Ramon Rodriguez Chacin, fost ministru de interne. Procurorii îi descriu drept actori-cheie într-un sistem care ar fi îmbinat puterea politică, structurile militare și serviciile de securitate pentru a susține traficul de droguri și a elimina orice formă de opoziție.

Organizațiile criminale menționate în actul de acuzare

Documentul oferă descrieri detaliate ale grupărilor cu care regimul de la Caracas ar fi colaborat. Cartelul Sinaloa este prezentat drept una dintre cele mai mari organizații de trafic de droguri din lume, cu o structură extrem de bine organizată și cu capacitatea de a controla teritorii vaste prin violență, intimidare și corupție. Zetas, cunoscuți ulterior ca Cartelul din Nord-Est, sunt descriși ca o organizație extrem de violentă, implicată nu doar în trafic de droguri, ci și în răpiri, extorcări și trafic de persoane. Tren de Aragua este prezentată ca o organizație criminală transnațională apărută în sistemul penitenciar venezuelean, care s-a extins ulterior în mai multe state din emisfera vestică.

„Cartelul Soarelui” și sistemul corupției instituționalizate

În final, actul de acuzare face referire la ceea ce procurorii numesc „Cartelul Soarelui”, un sistem de corupție în care oficiali civili, militari și din serviciile de informații ar fi fost recompensați pentru protejarea traficului de droguri. Denumirea ar proveni de la însemnele solare purtate de generalii venezueleni, simbol al rangului și, potrivit documentului, al implicării într-o rețea care ar fi transformat statul într-un instrument al crimei organizate.

Cine ar putea prelua conducerea Venezuelei, după căderea lui Maduro. Două nume importante pe listă