Donald Trump a confirmat oficial atacul din Venezuela. Liderul SUA anunță o lovitură de proporții: „Maduro a fost capturat și scos din țară” - PRIMELE IMAGINI

Donald Trump a confirmat oficial atacul din Venezuela. Liderul SUA anunță o lovitură de proporții: „Maduro a fost capturat și scos din țară”
Donald Trump a confirmat oficial atacul din Venezuela. Liderul SUA anunță o lovitură de proporții: „Maduro a fost capturat și scos din țară”

Donald Trump a transmis prima reacție publică după atacurile lansate asupra Venezuelei, confirmând desfășurarea unei operațiuni de amploare „de succes”. De asemenea, liderul SUA a anunțat capturarea președintelui Nicolás Maduro și a familiei sale. În spațiul public au apărut, de altfel, primele imagini cu liderul venezuelean care coboară dintr-un avion. Imaginile au fost distribuite pe rețeaua X, fără a fi însă atribuite unor surse oficiale. Conform celor mai recente informații, Maduro ar fi fost capturat de unitatea americană de elită Delta Force. Totodată, se pare că nu mai sunt așteptate și alte atacuri asupra Venezulei - o spune un senator republicat care ar fi stat de vorbă la telefon cu Marco Rubio.

Președintele american a mai anunțat pe contul personal de socializare că SUA vor oferi mai multe detalii într-o conferință de presă programată la Mar-a-Lago.

Donald Trump a confirmat oficial atacurile SUA asupra Venezuelei

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o lovitură de mare amploare împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolás Maduro. Acesta a fost capturat împreună cu soția sa și scos din țară cu avionul. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu forțele de aplicare a legii din Statele Unite. Urmează să fie oferite mai multe detalii. Astăzi, la ora 11 dimineața, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago. Mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump pe Truth Social.