Președintele american a mai anunțat pe contul personal de socializare că SUA vor oferi mai multe detalii într-o conferință de presă programată la Mar-a-Lago.

Donald Trump a confirmat oficial atacurile SUA asupra Venezuelei

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o lovitură de mare amploare împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolás Maduro. Acesta a fost capturat împreună cu soția sa și scos din țară cu avionul. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu forțele de aplicare a legii din Statele Unite. Urmează să fie oferite mai multe detalii. Astăzi, la ora 11 dimineața, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago. Mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump pe Truth Social.