Daobeiliang Sky Road, o șosea de beton construită pe o muchie de munte atât de îngustă încât pare desprinsă dintr-un film de acțiune, a devenit o atracție pentru șoferii pasionați de adrenalină.

Un drum scurt, dar extrem

Deși are doar aproximativ 3 kilometri lungime, traseul este considerat unul dintre cele mai dificile drumuri montane din lume. În unele porțiuni, lățimea abia ajunge la 3 metri, suficient cât să permită trecerea unui singur vehicul. De o parte și de alta se cască prăpăstii de aproape 600 de metri, ceea ce face ca fiecare metru parcurs să fie o provocare.

Drumurile montane sunt, în general, greu de navigat din cauza pantelor abrupte și a vizibilității reduse, însă Daobeiliang duce dificultatea la un alt nivel. Nu întâmplător, numele său înseamnă în chineză „muchia unei lame de cuțit”.

De la drum tehnic la atracție virală

Șoseaua a fost construită de o companie de energie regenerabilă, Wind Energy Group, pentru a facilita accesul la turbinele eoliene instalate pe creasta Muntelui Qiyao. Deși scopul său inițial a fost strict tehnic, traseul a atras rapid atenția aventurierilor și a șoferilor dornici să își testeze limitele.

Astăzi, Daobeiliang Sky Road este un loc popular pentru cei care caută senzații tari sau peisaje spectaculoase. Filmările realizate de vizitatori au devenit virale pe rețelele sociale, surprinzând mașini care înaintează cu grijă pe marginea abisului.

O experiență ca pe muchia unei lame

Cu o lățime medie de 5,5 metri, dar cu porțiuni mult mai înguste, drumul oferă o experiență unică: senzația că rulezi pe o lamă uriașă, cu golul deschis pe ambele părți. Fiecare curbă cere atenție maximă, iar priveliștea amețitoare amplifică adrenalina.

Un exemplu din impresionanta infrastructură chineză

Daobeiliang Sky Road este doar una dintre numeroasele construcții spectaculoase din China. Țara este cunoscută pentru proiecte rutiere îndrăznețe, de la autostrăzi suspendate pe vârfuri de munte până la drumuri care traversează lacuri sau zone inundate, precum celebrul Yongwu Road.

