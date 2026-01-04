Kelli, specialistă la Splash ’Em Out, a spus într-un videoclip TikTok că problema numărul unu este folosirea detergentului în exces. „Rufele nu sunt un spectacol cu săpunuri”, a spus ea. „Detergentul suplimentar nu se clătește, rămâne pe țesătură și captează transpirația și bacteriile.”

Greșeala uriașă pe care o faci atunci când îți speli rufele

Potrivit acesteia, mirosul care reapare după uscare este cauzat de bacteriile care se hrănesc cu reziduurile de detergent. „Prea mult săpun face ca apa murdară să se depună înapoi pe haine. Iar o mașină mare nu înseamnă automat și mai mult detergent.”

Utilizatorii care au comentat la videoclipul respectiv au oferit sfaturi care mai de care importante:

„Balsamul de rufe este ceros și face fibrele impermeabile. Cu cât pui mai mult, cu atât pătrunde mai puțină apă curată.”

„Pune o cană de oțet înainte de clătire. Îndepărtează reziduurile de detergent și poate înlocui balsamul.”

„Recipientele de detergent au linii de dozare cu un motiv. Respectă-le și nu vei mai avea probleme.”

„Eu folosesc doar Vanish. Nu suport mirosul puternic de detergent și balsam, mai ales pe prosoape.”

Cum elimini mirosul de umezeală: trucul unui alt expert

Deyan Dimitrov, CEO Laundryheap, recomandă o metodă rapidă pentru hainele care capătă miros de umezeală în timpul uscării: „Încălziți hainele cu fierul de călcat, printr-un prosop curat, înainte de a le pune la uscat. Elimină umezeala inițială și se usucă mai repede.” El spune că rufele trebuie puse la uscat într-un spațiu bine ventilat, nu lipite de pereți, pentru a evita acumularea umezelii, conform The Mirror.