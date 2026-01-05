Cine este „Regele tonului”?

Cumpărătorul este Kiyoshi Kimura, proprietarul celebrului lanț de restaurante Sushi Zanmai, cunoscut în Japonia drept „regele tonului”. Acesta a oferit 510,3 milioane de yeni pentru exemplarul de 243 de kilograme, capturat în apele din nord-estul Japoniei, în cadrul licitației desfășurate la piața Toyosu, înainte de răsăritul soarelui.

După finalizarea licitației, Kimura a recunoscut că suma a depășit așteptările sale. „Ne-am gândit că prețul va fi ceva mai accesibil, însă a crescut extrem de rapid”, a declarat omul de afaceri, vizibil surprins. El a adăugat că speră ca tonul, considerat simbol al norocului la început de an, să aducă energie și optimism celor care îl vor consuma.

Valoarea obținută anul acesta reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul colectării datelor comparabile, în 1999. Precedentul record data din 2019, când un ton roșu de 278 de kilograme fusese vândut pentru 333,6 milioane de yeni, la scurt timp după mutarea pieței din Tsukiji în actuala locație Toyosu. În 2024, cel mai mare preț plătit la licitație a fost de 207 milioane de yeni pentru un pește de 276 de kilograme.

În perioada pandemiei de Covid-19, licitațiile de Anul Nou au avut valori mult mai scăzute, pe fondul reducerii activității restaurantelor și a cererii din sectorul HoReCa.

Pe fondul acestui eveniment, organizațiile de mediu au atras atenția și asupra stării populației de ton roșu din Pacific. Dave Gershman, reprezentant al ONG-ului Pew Charitable Trusts, a subliniat că specia dă semne clare de refacere, după ce s-a aflat în trecut aproape de colaps.

Potrivit acestuia, planul de redresare adoptat în 2017 dă rezultate, iar dacă vor fi implementate noi măsuri de protecție începând cu 2026, perspectivele pentru tonul roșu din Pacific sunt încurajatoare.