Președintele a luat cu el în avion doar presa de casă, în timp ce jurnaliștii de la Realitatea PLUS nu au fost primiți în această deplasare. Nicușor l-a copiat pe Donald Trump și a stat de vorbă cu jurnaliștii din ușa avionului, la fel ca președintele american în Air Force One.

Nicușor Dan s-a dus la Paris doar cu jurnaliștii de casă

Reporter: Am văzut că ați fost plecat.

Nicușor Dan: Am fost... părinții mei, unul e din Făgăraș, tata e din Făgăraș, mama din Ileni, care e la 10 kilometri... și am fost cu colinda și într-o parte și în alta vreo două zile, inclusiv Moș Crăciun a venit tot acolo, ne-a prins la una dintre locații și după asta am fost undeva la munte.

Reporter: Ce dorință v-ați pus de Revelion?

Nicușor Dan: O schimbare graduală, subliniez, în România.

Reporter: Ce v-a adus Moș Crăciun?

Nicușor Dan: Mi-a adus mănuși și șosete.

Reporter: Ce înseamnă schimbare graduală?

Nicușor Dan: Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul de revoluții și destabilizare în România...și atunci... încet, încet.

Reporter: V-ați obișnuit cu deplasările cu un avion militar?

Nicușor Dan: Asta e explicația pentru reducerea de 30 de milioane de care vorbeam.

Reporter: Luați în calcul achiziția unui avion prezidențial vreodată?

Nicușor Dan: La momentul potrivit, da. Nu e momentul acum, dar, de exemplu, nu avem comunicații aici, deci eu 4 ore și jumătate am fost deconectat de realitatea din România și nu e normal.

Reporter: Care e mâncarea preferată de Crăciun?

Nicușor Dan: Tot timpul ciolan cu fasole.

Reporter: Ceva dulce?

Nicușor Dan: Încerc să mă mențin.

Reporter: Ce veți face pentru deplasările mai lungi în care nu puteți să folosiți avionul militar?

Nicușor Dan: De la caz la caz, de la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia la reuniunea aia și atunci urma să închiriem un avion, pentru că ăsta nu bate până acolo. De la caz la caz, dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu, dacă nu... de la caz la caz.

Reporter: Mizați pe stabilitatea coaliției și anul acesta în formula actuală?

Nicușor Dan: Da, da. Categoric, da.

Reporter: De revelion cum ați petrecut? Ați dansat, ați stat până dimineață?

Nicușor Dan: Am stat până la ora 3, iar asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi.

Reporter: Sunteți obișnuit cu nopți albe?

Nicușor Dan: Am fost cu mai mulți părinți și copii și trăgeau copiii de noi să mai stăm.