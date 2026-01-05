Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie.

Bugetul instituției pentru 2025 se ridică la 122.410.000 lei în credite de angajament — o creștere de 19,23% față de anul precedent — și la 102.715.000 lei în credite bugetare, sumă cu 10% mai mică decât cea din 2024, potrivit datelor furnizate de Agerpres.

Pe 30 septembrie, Administrația Prezidențială anunțase deja o diminuare de 17,5 milioane de lei a bugetului, la solicitarea instituției, cu ocazia rectificării bugetare.

De altfel, încă din luna iulie, Nicușor Dan declarase că își propune să reducă bugetul pe anul 2025 cu aproximativ 20 de milioane de lei.