Postul din ziua de 5 ianuarie dateaza din perioada secolele IV-VI, cand catehumenii se pregateau prin post si rugaciune pentru primirea Sfantului Botez a doua zi. Astazi, crestinii postesc in aceasta zi, pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfintita - Agheasma Mare.

Credinciosii gusta din Agheasma Mare timp de 8 zile de la Boboteaza, pana pe 14 ianuarie inclusiv, cand se incheie praznicul cu slujbele si cantarile Bobotezei, dar si in zile de post, la indemnul duhovnicului.

Sfantul Teopempt a fost episcop si a trait la sfarsitul secolului al III lea, in vremea imparatului Diocletian. Pentru ca a marturisit ca Hristos este Fiul lui Dumnezeu a fost aruncat intr-un cuptor cu foc, i s-a scos un ochi si i s-a dat otrava. Ramane in viata dupa toate aceste chinuri si il converteste la crestinism pe vrajitorul Teona. Pentru ca nu au lepadat credinta in Hristos, lui Teopempt i s-a taiat capul, iar Teona a fost ingropat de viu.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Sinclitichia;

- Sfantului Cuvios Grigorie din Acrita;

- Sfantului Cuvios Fostirie;

- Sfantului Mucenic Sais;

- Sfantului Mucenic Teoid;

- Sfintei Cuvioase Domnina;

- Sfintei Cuvioase Tatiana;

- Sfantului Cuvios Mucenic Romano din Carpensia.



Maine, 6 ianuarie, praznuim Botezul Domnului (Boboteaza).

Sursa: CrestinOrtodox.ro