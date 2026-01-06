Daniel Cristian Stan: Impozitele locale au crescut pe de o parte din cauza creșterii valorii pe metru pătrat în Codul Fiscal de la 1491 la 2677.

Dar ca și cum acest lucru nu a fost suficient, au fost eliminate și toate facilitățile care puteau fi acordate. Erau niște indici de reducere a impozitelor pentru clădirile mai vechi, care ajungeau și până la 50% ca și reducere, erau reducerile pentru blocurile cu mai multe etaje, erau scutirile pe care le putea acorda administrația locală pentru persoanele cu venituri pe membru de familie sub salariul minim pe economie, erau de asemenea scutirile care erau acordate persoanelor încadrate în grad de invaliditate sau în grad de handicap grav sau accentuat, ei bine, toate aceste măsuri au fost eliminate, coroborat cu creșterea valorii impozitului, de aceea sunt și creșteri și de 150% dacă coroborăm creșterea impozitului cu eliminarea acelor coeficienți de reducere. De asemenea, crește impozitul la mașini sub 1600, la cele cu capacitatea cilindrică mai mare scade și cu o treime, deci cam așa arată în momentul de față contextul legal pe ceea ce înseamnă taxele și impozitele și, pe bună dreptate, generează această revoltă.

Bolojan a lăsat neatinse salariile uriașe ale bugetarilor de top, în timp ce taxele românilor s-au triplat. Lista posturilor plătite regește

Realitatea Plus: Explicațiile venite la nivel central prin vocea premierului Bolojan sunt că aceste majorări de taxe se vor resimți în nivelul de trai la nivel local. Dar ca din banii care vă rămân cât va ajuta să îmbunătățiți aceste condiții de trai pentru români și câți se vor duce în buzunarul guvernării?

Daniel Cristian Stan: În acest moment nu se știe lucrul acesta pentru că nu am văzut proiectul de buget și nu am văzut ce înseamnă acele cote care revin administrațiilor locale. Posibil ca acești bani să fie opriți indirect prin diminuarea acelor cote din impozitul de venit, care înseamnă practic banii colectați de la nivel local și care se întorc într-un anumit procent către administrațiile locale. Dar să știți că la un municipiu cum este Târgoviște această creștere nu are mare importanță. Noi avem un buget de venituri, incluzând și investițiile cu finanțare europeană, undeva la 450 de milioane, creșterea aceasta este de 7 milioane, nu înseamnă mai nimic, greu de spus că s-ar putea să crească într-un fel nivelul prestației datorită acestor creșteri de impozit.

Tupeul lui Ilie Bolojan: Românii au biruri triple, premierul spune că „nu s-a întâmplat asta”