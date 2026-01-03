Centrul Infotrafic a anunțat că traficul este oprit pe DN 6, între Orșova și Caransebeș, în apropiere de Armeniș. Două TIR-uri au derapat din cauza drumului alunecos și au rămas blocate pe șosea, împiedicând circulația în ambele sensuri. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a fost nevoie de intervenția echipelor specializate pentru a repune vehiculele în siguranță și a elibera drumul.

Copaci căzuți pe șosea în Harghita și Alba

Probleme au apărut și în Harghita, pe DN 12C, între Gheorgheni și Lacu Roșu, unde un copac s-a rupt sub greutatea zăpezii și a căzut pe carosabil. Traficul a fost oprit temporar, iar echipele au intervenit pentru tăierea și îndepărtarea trunchiului.

Situația a fost similară în județul Alba, pe DN 75, în zona localității Muncelu. Acolo, mai mulți copaci au cedat în același timp, blocând complet drumul. Intervenția a durat mai mult, fiindcă arborii căzuți ocupau o porțiune extinsă din șosea.