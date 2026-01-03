Haos pe șoselele din România din cauza ninsorii. Copaci căzuți pe carosabil și TIR-uri derapate în mai multe județe din țară

Vremea rea face ravagii în România. Mai multe drumuri, blocate complet.
Vremea rea face ravagii în România. Mai multe drumuri, blocate complet.

Vremea rea face ravagii în România. Circulația rutieră a fost blocată sâmbătă dimineață pe mai multe drumuri din județele Alba, Harghita și Caraș-Severin, după ce, din cauza ninsorilor abundente, mai mulți copaci au căzut pe șosea, iar două TIR‑uri au derapat pe DN 6.

Centrul Infotrafic a anunțat că traficul este oprit pe DN 6, între Orșova și Caransebeș, în apropiere de Armeniș. Două TIR-uri au derapat din cauza drumului alunecos și au rămas blocate pe șosea, împiedicând circulația în ambele sensuri. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a fost nevoie de intervenția echipelor specializate pentru a repune vehiculele în siguranță și a elibera drumul.

Copaci căzuți pe șosea în Harghita și Alba

Probleme au apărut și în Harghita, pe DN 12C, între Gheorgheni și Lacu Roșu, unde un copac s-a rupt sub greutatea zăpezii și a căzut pe carosabil. Traficul a fost oprit temporar, iar echipele au intervenit pentru tăierea și îndepărtarea trunchiului.

Situația a fost similară în județul Alba, pe DN 75, în zona localității Muncelu. Acolo, mai mulți copaci au cedat în același timp, blocând complet drumul. Intervenția a durat mai mult, fiindcă arborii căzuți ocupau o porțiune extinsă din șosea.