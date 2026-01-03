Am văzut în ultimele zile mai multe atacuri venite din partea celor din USR la adresa judecătorilor de la Curtea Constituțională și, în special, la adresa celor patru judecători care au părăsit sala de ședință, ceea ce a dus la amânarea deciziei.

Cel mai recent, am văzut un atac din partea deputatului Emanuel Ungureanu, care cerea ca judecătorii să răspundă penal pentru acest lucru, spunând că ar fi vorba despre o sfidare, dar și de un abuz de putere.

A existat, de asemenea, și de un atac venit din partea unui alt deputat al USR, Alexandru Dimitriu, care cerea ca judecătorii să fie revocați pe motiv că și-au încălcat obligațiile de serviciu în momentul în care au boicotat acea ședință.

Aceste atacuri vin însă în contextul în care, pe data de 16 ianuarie, judecătorii se reunesc din nou în încercarea de a lua o decizie finală pe reforma pensiilor speciale - o decizie de care ar putea să depindă inclusiv mandatul de premier al lui Ilie Bolojan, care a spus în repetate rânduri că și-ar putea da demisia dacă nu reușește să facă acele reforme pe care și le dorește.