Mâine Călin Georgescu este așteptat să semneze controlul judiciar. Vedem că s-a schimbat din nou ziua în care Călin Georgescu ajunge în fața polițiștilor pentru a semna pe controlul judiciar.

Ne-am obișnuit până acum ca ziua de marți să fie cea în care ajunge la Buftea în fața polițiștilor. Mâine însă, iată că este așteptat de această dată.

Reamintim mesajul pe care Călin Georgescu l-a dat, și anume că cere ca raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 să fie trimis în Statele Unite ale Americii, dar și în Israel.

Între timp, în Statele Unite ale Americii va ajunge și liderul AUR, George Simion, și printre subiectele pe care le va discuta cu liderii din America vorbim și despre anularea alegerilor, dar și despre justiția ca armă politică.