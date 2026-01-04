Împrumutul a fost confirmat atât de Ministrul Apărării, cât și de jurnalista care a primit banii. Mai exact, ambii spun că se cunosc de mai mulți ani și că a fost un împrumut acordat pentru probleme personale.

Ministrul Apărării Radu Miruță susține că ar fi vorba, într-adevăr, de o sumă de 8.000 de euro și că ar fi fost restituită între timp în parte. De asemenea, acesta declară că transferul a fost făcut transparent, prin transfer bancar, și că nu ar avea nicio legătură cu emisiunile la care a participat de-a lungul timpului.

Și jurnalista susține, în mod similar, că a restituit împrumutul și că a avut nevoie de sumele respective de bani pentru probleme personale; susține că acest împrumut nu ar avea nicio legătură cu emisiunile sale.

Cu toate acestea, vedem numele jurnalistei în cel puțin două declarații de avere ale Ministrului Apărării, atât cea din 2024, cât și cea din 2025.