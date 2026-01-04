Odată cu înaintarea în vârstă, organismul produce tot mai puține limfocite T, celule esențiale în lupta împotriva infecțiilor, iar răspunsul la vaccinuri devine mai slab. Pentru a compensa acest declin, cercetătorii au folosit ARNm pentru a „instrui” temporar ficatul să producă trei factori importanți pentru maturarea limfocitelor T, substanțe pe care, în mod normal, le produce timusul, un organ care se atrofiază odată cu vârsta.

Secretul tinereții fără bătrânețe, tot mai aproape

Testele pe șoareci bătrâni au arătat rezultate promițătoare: animalele au avut mai multe celule T funcționale, au răspuns mai bine la vaccinare și au reacționat mai eficient la tratamentele anticancer.

Metoda este însă în fază incipientă și nu este destinată utilizării la oameni. Urmează teste suplimentare pe alte modele animale pentru a vedea dacă tehnica este sigură și dacă poate fi adaptată pentru uz clinic.