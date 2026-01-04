China cere eliberarea imediată a lui Maduro. Beijingul, în stare de șoc după atacul american

China cere SUA să îl elibereze de urgență pe Nicolas Maduro și pe soția acestuia.
Ministerul chinez de Externe a transmis duminică dimineață că Statele Unite ar trebui să îl elibereze imediat pe Nicolas Maduro, arestat împreună cu soția sa, Cilia Flores, și că situația din Venezuela ar trebui rezolvată prin dialog și negocieri.

În același mesaj, Beijingul subliniază că Washingtonul trebuie să le garanteze celor doi siguranța personală, susținând că expulzarea lor ar încălca dreptul internațional. Cu o zi înainte, China criticase deja acțiunile Statelor Unite în Venezuela.

„China este profund şocată şi condamnă cu fermitate utilizarea flagrantă a forţei de către SUA împotriva unui stat suveran şi (trece la) acţiune împotriva preşedintelui său, (Nicolás Maduro)”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului într-o postare pe X.

Tot sâmbătă, autoritățile chineze își avertizaseră cetățenii să evite călătoriile în Venezuela în perioada următoare, potrivit agenției Xinhua, care cita o declarație a Ministerului de Externe.