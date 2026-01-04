În același mesaj, Beijingul subliniază că Washingtonul trebuie să le garanteze celor doi siguranța personală, susținând că expulzarea lor ar încălca dreptul internațional. Cu o zi înainte, China criticase deja acțiunile Statelor Unite în Venezuela.

„China este profund şocată şi condamnă cu fermitate utilizarea flagrantă a forţei de către SUA împotriva unui stat suveran şi (trece la) acţiune împotriva preşedintelui său, (Nicolás Maduro)”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului într-o postare pe X.

Tot sâmbătă, autoritățile chineze își avertizaseră cetățenii să evite călătoriile în Venezuela în perioada următoare, potrivit agenției Xinhua, care cita o declarație a Ministerului de Externe.