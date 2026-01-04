Microbuz plin cu mineri, răsturnat în Gorj din cauza zăpezii. Pompierii intervin de urgență

Microbuz plin cu mineri, răsturnat în Gorj.
Microbuz plin cu mineri, răsturnat în Gorj.

Un microbuz care transporta mineri spre Termo Rovinari s‑a răsturnat în această dimineață pe marginea drumului, după ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza șoselei acoperite cu zăpadă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Accidentul s‑a produs în județul Gorj, zonă aflată sub cod galben de ninsori. Precipitațiile au început încă de noaptea trecută, iar stratul de zăpadă s‑a depus rapid, formându‑se și polei.

Microbuz plin cu mineri, răsturnat în Gorj

Echipele de intervenție au ajuns imediat la fața locului și au verificat starea pasagerilor. Autoritățile avertizează că în mai multe zone din țară se circulă în condiții dificile și îi sfătuiesc pe șoferi să reducă viteza și să fie atenți la drum. Meteorologii anunță că ninsorile vor continua, iar traficul ar putea rămâne îngreunat pe parcursul zilei.