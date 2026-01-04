Accidentul s‑a produs în județul Gorj, zonă aflată sub cod galben de ninsori. Precipitațiile au început încă de noaptea trecută, iar stratul de zăpadă s‑a depus rapid, formându‑se și polei.

Microbuz plin cu mineri, răsturnat în Gorj

Echipele de intervenție au ajuns imediat la fața locului și au verificat starea pasagerilor. Autoritățile avertizează că în mai multe zone din țară se circulă în condiții dificile și îi sfătuiesc pe șoferi să reducă viteza și să fie atenți la drum. Meteorologii anunță că ninsorile vor continua, iar traficul ar putea rămâne îngreunat pe parcursul zilei.