Bubuituri puternice, coloane de fum și pene de curent au fost raportate în special în sudul orașului, în apropierea unei importante baze militare, potrivit presei locale și a martorilor din zonele respective. Cel puțin șapte explozii au fost auzite în primele ore ale dimineții în diferite cartiere ale capitalei.

Mai multe explozii în Caracas au provocat panică

Martori citați de Reuters și Associated Press au vorbit despre avioane care au survolat orașul la altitudine joasă în același interval, alimentând speculațiile privind o posibilă operațiune militară sau un incident grav în interiorul bazei militare din sudul Caracasului. Zona afectată a rămas fără curent electric, iar autoritățile nu au oferit până acum nicio explicație oficială privind cauza exploziilor sau a întreruperilor de curent.

🚨 ATENCIÓN | Circulan videos que muestran columnas de humo elevándose sobre Caracas. https://t.co/sdwWzOq21i pic.twitter.com/Me5kgKgtuX — Alexander Reyes (@alexand3rAr) January 3, 2026

Locuitorii au intrat în panică, mai ales că sunt speriați din cauza instabilității politice și a dificultăților economice care marchează viața de zi cu zi în Venezuela. Incidentul vine într-un moment îngrijorător, mai ales că președintele Nicolás Maduro a început să transmită mesaje mai deschise către Washington.

Într-un interviu difuzat recent, acesta a afirmat că Venezuela este dispusă să discute cu SUA despre teme precum combaterea traficului de droguri. În același timp, Maduro a reiterat acuzațiile potrivit cărora administrația americană ar încerca să-i răstoarne guvernul și să obțină acces la resursele petroliere ale țării.

Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.



El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Nicolas Maduro, atac la adresa SUA

Deși a menționat că Venezuela rămâne deschisă investițiilor americane, dând exemplu compania Chevron, liderul venezuelean a evitat să comenteze direct informațiile privind un posibil atac sprijinit de SUA, spunând doar că subiectul ar putea fi discutat ulterior. Exploziile din Caracas coincid cu recente operațiuni militare ale Statelor Unite în zona Caraibelor și în estul Pacificului.

În ajunul Anului Nou, forțele americane ar fi lovit cinci ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, incident soldat cu cel puțin cinci morți. Conform datelor publicate de administrația Trump, astfel de operațiuni au totalizat până acum 35 de lovituri asupra unor ambarcațiuni și peste 115 victime. Printre cei uciși se numără cetățeni venezueleni și columbieni, ceea ce a alimentat și mai mult tensiunile deja ridicate din regiune.