Cine este Cilia Flores: drumul de la Tinaquillo la Caracas

Cilia Flores s-a născut pe 15 octombrie 1956, în Tinaquillo, un orășel din nord-vestul Venezuelei. A fost cea mai mică dintre cei șase frați și a crescut într-o casă din cărămidă de lut, potrivit NDTV citat de HotNews.ro.

Tatăl ei era un comerciant ambulant care vindea diverse mărfuri în orașele din apropiere. Familia lui Flores s-a mutat ulterior la Caracas, capitala Venezuelei, în căutarea unor oportunități mai bune. Flores s-a înscris la o universitate privată pentru a studia dreptul penal.

De la muncă de birou la influență politică

Flores a câștigat inițial notorietate ca avocată a lui Hugo Chavez, fost președinte al Venezuelei, și a devenit în cele din urmă procuror general al Venezuelei. Unii o numesc Lady Macbeth, în timp ce ea se referă la sine ca „Prima luptătoare revoluționară”, potrivit The National Post.

În timpul studiilor, nu era deosebit de interesată de politică. Lucra cu jumătate de normă la o secție de poliție, transcriind declarațiile martorilor, și s-a căsătorit cu iubitul ei de atunci, un detectiv de poliție, cu care a avut trei fii. După ce a obținut diploma în drept, a petrecut cea mai mare parte a următorului deceniu lucrând ca avocat pentru o firmă privată.

Cum a ajuns să facă politică

Drumul politic al lui Flores a început în 1989, în timpul Caracazo, o serie de revolte declanșate de o creștere a prețului combustibilului care a zguduit Caracasul. Reflectând asupra acelui moment, ea a declarat ulterior la televiziunea de stat că acesta a trezit în ea o „chemare revoluționară”.

Evenimentele l-au inspirat și pe Hugo Chavez, pe atunci locotenent-colonel în armată, să organizeze o lovitură de stat eșuată în 1992. Flores a fost impresionată de el și i-a scris numele cu graffiti pe pereții din Caracas. Curând, i-a trimis lui Chavez o scrisoare în care s-a oferit să-i fie avocată, iar acesta a acceptat.

Așa a început să-l consilieze și să răspundă la scrisorile susținătorilor săi.

Moartea lui Chávez și ascensiunea lui Maduro

Cilia Flores și Maduro s‑au cunoscut în anii 1990 în contextul politic venezuelean, pe când Flores îl apăra pe Hugo Chávez după tentativa de lovitură de stat din 1992. În această perioadă, Maduro era un aliat apropiat al lui Chávez, ajungând ulterior să fie un membru de bază al „chavismului” și colaborând strâns cu Flores. Ani mai târziu, Maduro a descris-o pe Flores ca având un „caracter aprins” și spunea că el a făcut primul pas. Ambii erau în proces de divorț de soții lor și, în cele din urmă, au devenit un cuplu. În 2012, Chavez a numit-o pe Flores procuror general, funcție pe care a deținut-o până la moartea sa, în martie 2013. Maduro, pe atunci vicepreședinte, a câștigat alegerile și a devenit președinte al Venezuelei. Câteva luni mai târziu, în iulie 2013, Maduro s-a căsătorit oficial cu Flores.