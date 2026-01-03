"În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, la nivel național, polițiștii au desfășurat 2.141 de acțiuni, cu 47 mai multe față de perioada similară a anului trecut, fiind efectuate 12.337 de controale. În perioada menționată, au fost efectuate 2.365 de percheziții domiciliare, cu 1.033 mai multe față de primele 11 luni ale anului 2024", a informat, sâmbătă, Poliția Română.



În urma activităților, polițiștii au indisponibilizat 4.304 arme de foc, cu 1.159 mai multe arme, față de perioada similară a anului trecut. Dintre acestea, 948 sunt arme letale, 3.215 neletale supuse autorizării, iar 141 sunt arme neletale supuse notificării, scrie Agerpres.



De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate 363.064 de bucăți de cartușe de diferite calibre (cu 85.797 mai multe cartușe față de primele 11 luni ale anului 2024 ), peste 8.800 de kilograme de carne de vânat, peste 820 de trofee de vânat, peste 100 de capcane și aproximativ 50 de autovehicule.

Un tânăr de 18 ani, din Botoșani a fost prins de polițiști pe stradă cu cagula pe față și un pistol în mână