Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Dan Negru a atras atenția asupra unei situații paradoxale din agricultura românească, comparând-o cu modelul din statele din Golf. El subliniază că țări precum Qatarul, aflate în plin deșert și fără resurse naturale agricole, reușesc totuși să producă lapte și produse lactate la prețuri accesibile, folosind tehnologie și sisteme moderne de producție adaptate unui climat ostil.

În schimb, România dispune de peste 5 milioane de hectare de pășuni naturale, dar continuă să importe mai bine de 60% din produsele lactate consumate. Observația lui Negru scoate în evidență contrastul dintre potențialul agricol uriaș al țării și rezultatele modeste ale sectorului, marcate de lipsa investițiilor, de fragmentarea fermelor și de absența unor politici coerente care să valorifice resursele existente.

Românii mănâncă de afară, producătorii noștri intră în faliment: „Ne este tot mai greu să ne vindem produsele!”