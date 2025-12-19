Producător: „Vânzările sunt tot mai scăzute!”

„Am adus telemea de Sibiu protejata european... făcută din lapte…telemea buna garantat. Mierea de sumac, oțetar cu care am câștigat în Londra trei stele...

Este o perioadă foarte rece, dar am venit aici noi producătorii ca să satisfacem dorința de natural a bucureștenilor. Eu am azi si suc de mere cu scorțișoară.”, zic producătorii.

În timp ce costurile cresc, iar clienții dispar, micii producători se luptă să supraviețuiască într-o economie care pare să-i fi uitat.

„Au scăzut vânzările, cumpără omul, dar nu mai cumpără ca înainte. Din două bucăți cumpără o bucată sau o alege pe cea mai mică.

Cu vânzările nu prea ne lăudăm, este o perioada foarte grea pentru toată lumea.

Aceste prețuri pe care le vedeți la acest moment sunt din 2019. Aceleași prețuri pentru că daca le ridicăm, atunci omul merge către magazinele unde le găsesc mai ieftine, iar calitatea nu mai contează.”, au declarat producătorii.

Mai mult, producătorii spun ca fără o piață de desfacere le este tot mai greu sa vândă produsele, târgurile tradiționale fiind puținele ocazii când reușesc sa își vândă din marfa.